Sterftecijfer meer dan 40 procent hoger bij vrouwelijke overlevers van huiselijk geweld

Huiselijk geweld bestaat uit fysieke, psychologische, seksuele, emotionele en financiële mishandeling. Aangenomen wordt dat het een bijzonder veel voorkomend fenomeen is en geschat wordt dat wereldwijd een op de drie vrouwen er op een bepaald punt in hun leven mee te maken krijgen. In het Verenigd Koninkrijk, waar de nieuwe studie is uitgevoerd door de Universiteiten van Warwick en Birmingham, zou het gaan om een op de vier vrouwen.

De studie, die deel uitmaakt van een breder onderzoeksproject naar de impact op de gezondheid van huiselijk geweld, onderzocht het verband tussen blootstelling aan huiselijk geweld in een vrouwelijke populatie en de daaropvolgende ontwikkeling van cardiometabolische aandoeningen enerzijds - cardiovasculaire aandoeningen of hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en type 2 diabetes - en anderzijds sterfte of mortaliteit door alle oorzaken.

De onderzoekers gebruikten de medische gegevens van huisartsenpraktijken in het VK tussen 1995 en 2017. Het team was in staat 18.547 vrouwen te identificeren die in hun gegevens een code hadden die aanduidde dat ze blootgesteld waren (geweest) aan huiselijk geweld. Die vrouwen werden gekoppeld aan 72.231 vergelijkbare vrouwen - gelijkaardig in leeftijd, body mass index, niveau van achterstelling en al dan niet roken - bij wie niet opgetekend was dat ze huiselijk geweld hadden meegemaakt.

De wetenschappers waren overigens enkel in staat de gegevens van de huisartsen over vrouwelijke overlevers van huiselijk geweld te onderzoeken, omdat er te weinig gegevens van mannelijke overlevers beschikbaar waren voor een analyse. Het is niet duidelijk of dit komt doordat de dokters mishandeling van mannen minder optekenen of doordat minder mannen mishandeling melden.

De onderzoekers juichen het werk toe dat huisartsen momenteel doen om huiselijk geweld te identificeren, maar ze zeggen wel dat het beleid op het gebied van volksgezondheid meer maatregelen moet nemen om er voor te zorgen dat mannen het gevoel hebben dat ze huiselijk geweld kunnen melden en hulp kunnen zoeken.