"Je voelt je weer mens": transitiehuis voor gevangenen half jaar open, eerste deelnemer weer vrij 

Maar die zelfstandigheid betekent geen complete vrijheid. Er is wel degelijk controle in het huis, al is dat niet zo strikt als in de gevangenis: "Je moet het meer zien als een ontmoeting. Je kan het zeker niet vergelijken met het appel van in de gevangenis. We hebben wel een uur waarop we moeten opstaan, maar dat is omdat we een invulling moeten geven aan onze dag. In de gevangenis kon je praktisch de hele dag in je bed blijven liggen. Hier moeten we actief deelnemen aan de maatschappij."