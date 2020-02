Twee granaten ontploft in rustige woonwijk in Kalmthout

Omstreeks 3.30 uur vannacht werd de bewoner van een huis in de Van Geertenlaan in Kalmhout opgeschrikt door twee luide knallen. Ook enkele buren hadden de ontploffingen gehoord. Buurman Marc Van Den Broeck getuigt: "We hoorden twee luide knallen. Het leek wel alsof er een boom op ons dak was gevallen. Wij zijn naar buiten gegaan om te zien wat er aan de hand was maar we zagen niets. Een andere buurman zou wel een auto hebben zien wegrijden."