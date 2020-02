Uitreiking Ultimas niet zonder incidenten: minister Jambon uitgejouwd, afwezige winnaar Tuymans geeft prijs weg 

Vorige week maakte minister voor Cultuur Jan Jambon (N-VA) al bekend dat de prijs voor Algemene Culturele Verdienste 2019 naar beeldend kunstenaar Luc Tuymans gaat. Volgens de jury was 2019 hét jaar van Tuymans met twee belangrijke overzichtstentoonstellingen: "La Pelle" in Palazzo Grassi in Venetië en "The return" in Museum De Pont in Tilburg. "Hij staat ontegensprekelijk op het toppunt van zijn carrière, heeft een zeer grote impact op de internationale scène en treedt zelden voor het voetlicht met zijn generositeit in de richting van jonge kunstenaars en kunstinitiatieven", vindt de jury.