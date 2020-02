Verloren liefdesring duikt weer op, 47 jaar later,  én in een ander continent: "Toeval bestaat niet"

Debra McKenna (63), uit Brunswick, in de Amerikaanse staat Maine, ontmoette haar man Shawn McKenna in 1973. Ze gingen toen allebei naar Morse High School, Shawn zat in zijn laatste jaar. Op Valentijnsdag vroeg hij haar voor het eerst mee uit. Er groeide een romance en later dat jaar, net voor hij aan zijn hogere studies begon, gaf Shawn Debra zijn klasring. In veel Amerikaanse scholen is het de gewoonte dat studenten in het jaar van hun afstuderen een ring krijgen waarin hun naam en het jaar vermeld staat. Een herinnering aan hun schooltijd, vergelijkbaar met het jaarboek.



Maar niet veel later verloor Debra per ongeluk de ring van Shawn toen ze in een warenhuis in Portland haar handen ging wassen en haar ring uitdeed. "Ik had hem op de gootsteen gelegd. Toen ik besefte dat ik hem vergeten was, ging ik hem daar zoeken, maar hij was weg", vertelt ze aan televisiezender WGME-TV. "Ik liet mijn naam en nummer achter, maar niemand nam contact op. Ik heb hem nooit teruggezien." Shawn was niet boos omdat Debra de ring kwijt was. "Het is maar een ring", zei hij.

Het koppel trouwde in 1977 en kreeg drie kinderen. Shawn was ondernemer en werkte als professor, Debra was kapster. "We hadden een goed leven samen", zegt Debra. Drie jaar geleden overleed Shawn aan kanker.