Ondanks afschaffing van de woonbonus keldert verkoop niet: sinds Nieuwjaar liggen investeerders op de loer

Maar dat is dus niet gebeurd. De terugval is veel minder groot. Gemiddeld werd 3 procent minder vastgoed verhandeld tijdens de eerste zeven weken van 2020. Vorige week was het zelfs maar 0,9 procent minder dan in dezelfde week vorig jaar.



Het is duidelijk dat er ook mensen zijn die gewacht hebben om een huis of appartement te kopen. Dat is een ander type kopers, zegt Bart Van Opstal van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat: “Er zijn heel wat mensen die op zoek zijn naar een investering om te verhuren. En die mensen hebben zich kalm gehouden op het einde van vorig jaar, omdat voor hen de woonbonus geen rol speelde. Zij zijn nu, begin dit jaar, weer een stuk actiever geworden en dat verklaart waarom de terugval een heel stuk beperkter is dan verwacht.”