Vrouwenraad: "Neem geweld tegen vrouwen serieus en maak van femicide een apart misdrijf"

Omdat het geen aparte categorie is in het strafrecht, is het onduidelijk hoeveel slachtoffers van femicide (vrouwen die vermoord worden louter omdat ze vrouw zijn) er precies zijn.

De Vrouwenraad heeft zelf een oplijsting gemaakt van slachtoffers en komt aan 102 vrouwen in drie jaar tijd. "En dat is nog maar het topje van de ijsberg", aldus voorzitter Magda De Meyer. Door femicide op te nemen als apart misdrijf, zou het volgens de Vrouwenraad zichtbaar, bespreekbaar én voorkombaar worden.