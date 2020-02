Weggewaaid dak veroorzaakt waterschade in klassen in basisschool Lebbeke

In principe kan het dak van de vrije basisschool in Lebbeke snel gerepareerd worden. "We hebben gecommuniceerd naar de ouders toe, dat we een week op een andere locatie binnen onze school de lessen zullen inrichten. We weten dat we niet alleen zijn met stormschade, maar we hopen dat de dakwerkers snel aan de slag kunnen," zegt Rottiers. Dakwerkers zullen in de loop van de dag de schade komen opmeten. "En straks is er ook weer een week krokusvakantie om alles in orde te brengen, dus we zijn gerust op een goede afloop."