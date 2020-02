Werken aan Bondgenotenlaan in Leuven begonnen: "Met de bus reizen wordt binnenkort comfortabeler" 

De werken gaan in een paar fases gebeuren. Als eerste wordt de bushalte vernieuwd. Die is vandaag vrij smal, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina, "dus we verbreden de stoep daar. Dan kunnen busreizigers en wandelaars elkaar meer ruimte geven. We gaan de stoep ook verhogen waar de bus stopt. Mensen met een buggy of rolstoelgangers kunnen dan de bus makkelijker betreden." De verbreding en verhoging van de stoep zal een week duren.