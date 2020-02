Zieke Elton John in tranen van het podium: "Ik moet gaan, het spijt me zo"

"Wandelende" of atypische longontsteking is minder ernstig dan een typische longontsteking. De symptomen zijn vergelijkbaar met die van een serieuze verkoudheid of een griep: hoesten, pijn in de borst, een pijnlijke keel en hoofdpijn. Met een antibioticakuur en voldoende rust verdwijnen de symptomen vrij snel.

Elton John excuseerde zich later in een emotioneel bericht op Instagram en Twitter. "Ik speelde en zong met heel mijn hart, tot mijn stem niet meer kon zingen. Ik ben teleurgesteld, helemaal van streek, het spijt me. Ik gaf alles wat ik kon. Heel erg bedankt voor jullie uitzonderlijke steun en al de liefde die jullie mij gaven tijdens het optreden van vanavond. Ik ben jullie eeuwig dankbaar. Liefs, Elton."

(tekst gaat voort onder de Instagram-post)