Zwaardere schade door storm Dennis dan door storm Ciara

De brandweerzone Antwerpen kreeg "amper" 386 oproepen binnen door storm Dennis, vorig weekend waren dat er nog 1.100, bij storm Ciara. Maar de schade dit weekend bleek wel opmerkelijk zwaarder te zijn. Kristof Geens van brandweerzone Antwerpen: “De windstoten waren gisteren wel groter. Door de schade die vorige week al gemaakt is, zijn de gevolgen nu, bij deze storm, opvallend zwaarder."

Storm Dennis richtte vooral materiële schade aan. In Rijkevorsel en in Merksem vlogen daken weg en in Vorselaar zorgde een omgevallen boom voor veel schade. Op de Hooge Maey in het Antwerpse havengebied was er een afvalbrand.