Al 80 jaar zit hij op de leeuwentroon, maar wat na de dalai lama?

Maar daar blijft het niet bij. De man die opgroeide op een van de meest geïsoleerde plekken ter wereld, wordt een wereldster. Overal trekt hij volle zalen met lezingen over het boeddhisme en het belang van eenvoud en mededogen. Ook in ons land verkoopt hij zonder de hulp van een reclamebureau een volledig Sportpaleis uit, met een lezing over "de kunst van het geluk". Boeken met quotes en wijsheden zijn in de hele wereld bestsellers. Of we allemaal boeddhist moeten worden, vraagt iemand in het publiek in Antwerpen. "Nee", zegt de dalai lama, "dat is niet de bedoeling. Wie christen is, blijft best christen."



Intussen blijft hij aandacht vragen voor het lot van de Tibetanen. Tal van staatshoofden en regeringsleiders hebben een foto op hun schouw met de immer glimlachende man in zijn donkerrode monnikspij. In 1989 ontvangt hij de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn geweldloos verzet tegen de Chinese onderdrukking in zijn moederland. Niet toevallig is dat het jaar waarin het bloedbad op het Tiananmenplein in Peking de wereld schokt.