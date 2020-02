‘t Stad en de parking

Nee, de champagne werd pas ontkurkt toen bekend werd dat er in Kalmthout een heuse granaataanslag was gepleegd. Ineens met twéé granaten! Dat er met een luchtdrukpistool was geschoten. De schade aan het belaagde huis – in een rustige woonwijk! – viel weliswaar goed mee maar het was toch maar gebeurd. En waaraan denken we bij granaataanslagen?

Juist, aan de fameuze war on drugs van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. Aan bendeoorlogen. Aan fouilleringen op straat en zwaarbewapende robocops. Zaken die enkel in een grootstad gebeuren. Op het gemeentehuis van Kalmthout kregen de bestuurders lamme armen van het voortdurende highfiven. In de herbergen werd de polonaise gedanst. De buit was binnen. Kalmthout was de moderniteit binnengetreden.