Advocaat Joris Van Cauter over cassatie in euthanasieproces: “Familie Tine Nys wil alleen gerechtigheid”

Maar het Hof van Cassatie kan alleen maar arresten verbreken als er vormfouten op het proces zijn gebeurd. Joris Van Cauter laat niet in zijn kaarten kijken: “Cassatie gaat er in wezen over of een arrest geveld is overeenkomstig de wet. Is het juridisch correct gebeurd?”

“Ga ik hier de middelen ontwikkelen van de cassatieprocedure? Neen. Ik heb er altijd voor geopteerd om het debat te voeren in de rechtszaal. We krijgen twee maanden de tijd nu. We zien genoeg redenen om iets op papier te zetten dat juridisch steekhoudt. Het is een schriftelijke procedure.”

Joris Van Cauter wou ook niet spontaan gezegd hebben dat hij sneller zijn gelijk denkt te halen voor het hof van beroep, dus zonder volksjury, al voegde hij daar meteen aan toe dat de volksjury op het euthanasieproces wel onder zware druk stond, gezien de kwalificatie “gifmoord.”

Tegelijk was het volgens Van Cauter zeker niet te bedoeling “een strafexpeditie” te organiseren tegen de euthanasiewet: “Dat heeft de verdediging ervan gemaakt.” Als er een verbreking komt en een nieuw proces voor het hof van beroep, kan de familie van Tine Nys wel nog een schadevergoeding krijgen.