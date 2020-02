Technologiereus Barco plant zonnepanelenpark naast hoofdkantoor in Kortrijk

Het toekomstige zonnepanelenpark moet 4,5 hectare groot worden, bijna even veel als 7 voetbalvelden. De plannen zitten nog in een beginfase: de aanvraag is net ingediend maar Barco hoopt wel nog dit jaar met de bouw van het park te starten.

Het is niet de bedoeling dat het een volledige glazen vlakte wordt. "Er zit ook veel groen in het ontwerp", benadrukt woordvoerster Inge Govaerts. "We willen de zonnepanelen eigenlijk wat hoger leggen, zodat schapen eronder kunnen grazen. Zo willen we de biodiversiteit op onze campus verhogen." Rond het park komt er een heg zodat de panelen het zicht niet belemmeren.

Barco onderzoekt ook of er bij het hoofdkantoor nog een windmolen kan komen. Als alle plannen worden goedgekeurd, zou het bedrijf zijn hele elektriciteitsverbruik in Kortrijk uit hernieuwbare energie kunnen halen.

Barco is wereldwijd bekend voor zijn beeldschermtechnologie. Ze maken onder meer projectoren voor filmzalen en scanners en monitors voor bedrijven en ziekenhuizen.