Gingen noord en zuid in België voor 't eerst anders stemmen bij verkiezingen van 1894, zoals Hendrik Vuye stelt?

Van Ginderachter: “Plots vertienvoudigde het aantal stemmen. Maar er zat wel een addertje onder het gras: mensen uit bepaalde bezittende klassen mochten meerdere stemmen uitbrengen.”



“Wat Vuye stelt is ook niet helemaal onjuist”, vindt Van Ginderachter. “Er zijn duidelijk aanwijzingen om te stellen dat Vlaanderen en Wallonië in dat historische jaar anders hebben gestemd. De kiesresultaten waren anders in verstedelijkte geïndustrialiseerde arrondissementen dan op het platteland. Plots bleken er in 1894 socialistische bolwerken te zijn in Luik of Charleroi, maar er was er ook een in Gent."

"Tegelijk waren er hele lappen in Luxemburg of Namen waar even katholiek als in Vlaanderen werd gestemd. Het was dus geen voorafspiegeling van de huidige communautaire tegenstelling tussen de gemeenschappen, de lat lag tussen industrialisering en rurale landbouw.”