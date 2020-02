Brand legt illegale sigarettenfabriek in Houthalen bloot

De brandweer was opgeroepen voor een brand aan de achterzijde van een huis in de Koolmijnlaan. Maar de hulpdiensten konden moeilijk bij de brand geraken, daarvoor moesten ze zelfs een beroep doen op de technische dienst van de gemeente. Het bleek al snel dat de brand was ontstaan in een illegale sigarettenfabriek. Nadat het vuur geblust was, zijn politie en douane met een onderzoek gestart. De bewoner van het huis is gearresteerd.