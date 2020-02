Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte: "Laat intercommunale Haviland gesloten jeugdinstelling bouwen"

De burgemeester wil dat intercommunale Haviland het project in eerste instantie zelf betaalt en het dan later laat erkennen en subsidiëren door de Vlaamse overheid. Een intercommuncale houdt zich doorgaans bezig met afvalbeleid of groepsaankopen, maar volgens Bonte kan ook de bouw van een instelling tot het takenpakket behoren. Vandaag kaart hij zijn voorstel aan in een vergadering over veiligheid met burgemeesters uit Halle-Vilvoorde en met leden van het parket.