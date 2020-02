Praalwagens oudste carnavalsgroep van Aalst rijden helemaal elektrisch: "We willen het goede voorbeeld geven"

De carnavalsgroep vond de elektrische trekkers vorige editie een absolute voltreffer en investeert daarom nu zelf. "Het is een slimme uitgave want we huren twee elektrische trekkers. Dat betekent dat we zelf niet moeten instaan voor het onderhoud. We kunnen bij problemen ook meteen rekenen op professionele hulp. Er is tijdens carnaval voortdurend iemand stand-by van een gespecialiseerde firma", vertelt Heerman.