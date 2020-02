Naar heropvoedingskamp door baard of sluier: gelekte documenten onthullen hoe China Oeigoeren vervolgt wegens hun geloof

Maar ook Oeigoeren die een aanvraag voor een reispas indienden, werden naar een kamp gestuurd, een aanwijzing dat enkel de intentie om naar het buitenland te reizen voor de Chinese overheid een teken van radicalisering is. In een ander geval werd een Oeigoer naar een kamp gestuurd omdat hij op zijn computer op een link had geklikt en zo per ongeluk op een buitenlandse website was terechtgekomen.

In de documenten is bij elk individu ook genoteerd of zij die al in een kamp zitten, daar moeten blijven of vrijgelaten moeten worden en of mensen die eerder werden vrijgelaten opnieuw naar een kamp gestuurd zouden moeten worden.