Componist Dirk Brossé wordt 60: "Concert in Heusden even belangrijk als in New York"

Het feestjaar van Dirk Brossé start op 1 april in de Carnegie Hall in New York met een recital van z'n werk. Deze zomer komt Brossé dan naar ons land om een reeks galaconcerten te geven, onder meer in de kerk van Heusden.

De componist startte zijn muzikale carrière als 7-jarige bij de harmonie van Heusden en dat is hij nog niet vergeten. "Voor mij is alles daar begonnen en de link met het dorp is nog zeer groot. Mijn ouders en familie wonen er nog." Voor Brossé is een concert in Heusden misschien nog belangrijker dan een concert in New York. "Ik vind elk concert belangrijk. Mensen van Heusden of miljardairs uit New York, voor een artiest maakt het niet uit. Maar misschien is Heusden toch belangrijker, want ik heb er een persoonlijke band met veel mensen."