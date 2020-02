Coronavirus in China bezorgt logistiek bedrijf H.Essers in Genk extra werk

Een trein doet er 16 dagen over om van Genk in China te geraken. Dat is heel wat trager dan het vliegtuig dat er - alle stappen meegerekend - zo'n zes dagen over doet om een geneesmiddel op zijn bestemming in China te krijgen. Toch biedt de huidige toestand mogelijkheden voor H. Essers. "Farmaceutische bedrijven zijn al langer op zoek om hun CO2-uitstoot te verminderen en waren al aan het omschakelen naar spoorvervoer", zegt de CEO van H.Essers. "De uitstoot van een vliegtuig ligt maar liefst 20 keer hoger dan die van vervoer over het spoor. We vermoeden dan ook dat ze die stap naar het spoorvervoer nu sneller zullen zetten. En dat biedt opportuniteiten voor ons."