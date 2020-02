"De luchtvaartmaatschappij vindt het comfort van de passagier een topprioriteit? Onzin!"

Maar deze sussende woorden blijken hun effect te missen bij Williams zelf, zo vertelde ze gisteren in het tv-programma "Mornings with Maria" op Fox Business: "Ik weet niet waarom de stewardessen niet ingegrepen hebben. De luchtvaartmaatschappij mag dan wel zeggen dat het comfort van de reizigers op de eerste plaats komt, je hoeft maar naar de video te kijken om te beseffen dat dat niet zo is. Toen ik tijdens de vlucht een stewardess aansprak, wees ze me erop dat ik lichtgeraakt was. Iets later bood ze de man achter me zelfs een drankje aan, opdat hij zich daarmee beter zou voelen. Ik kon haar reactie helemaal niet plaatsen. Toen ik dan mijn gsm bovenhaalde om het gedrag van de man te filmen, werd ze zelfs boos op mij en vroeg me de beelden onmiddellijk van mijn gsm te verwijderen."

"Ik heb vooraf gevraagd of ik mijn stoel naar achteren mocht leunen, en dat mocht. Toen de man achter me vroeg of ik de leuning naar voren wilde doen, terwijl hij aan het eten was, heb ik dat gedaan. Maar nadat hij gedaan had met eten, heb ik de leuning weer naar achteren gedaan. Waarop de man op de stoel begon te slaan, zelfs hard te slaan, waardoor mijn hoofd steeds weer naar voren geduwd werd."

"Momenteel ben ik in overleg met mijn advocaat om te zien welke stappen ik nog kan ondernemen. Maar ik voel dat ik zowel tegen de man in kwestie als de luchtvaartmaatschappij een klacht moet indienen. Wat die laatste betreft is het echt wel een David en Goliath-verhaal. Want zij zijn dat grote bedrijf en ik ben maar een leerkracht. Het is onzin van de luchtvaartmaatschappij om te beweren dat het comfort van hun passagiers belangrijk is."