Facebook, Google, Twitter en co schouder aan schouder in strijd tegen valse informatie over coronavirus

Facebook laat weten dat als factcheckers video's met valse informatie vinden, het bereik ervan wordt beperkt. "Bovendien tonen wij mensen de juiste informatie die onze factcheckers hebben gevonden. We sturen ook meldingen naar mensen die de inhoud al hebben gedeeld, of proberen te delen, om hen te waarschuwen dat het bericht is gecontroleerd en fout is."



Facebook is ook volop bezig met het verwijderen van misleidende berichten of samenzweringstheorieën die mensen in de war brengen en zelfs schadelijk kunnen zijn als ze worden geloofd: "We leggen de focus op claims die bedoeld zijn om behandeling te ontmoedigen of om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Het gaat bijvoorbeeld over claims die foute informatie geven over behandelingen, zoals het drinken van bleekmiddel dat het coronavirus zou genezen." Het drinken van bleekmiddel is voor alle duidelijkheid allesbehalve een goed idee en kan serieuze gezondheidsproblemen veroorzaken.