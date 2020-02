Verstrenging Antwerpse lage-emissiezone leidt tot meer LEZ-overtredingen

Op de Antwerpse gemeenteraad zijn de eerste cijfers over de overtredingen in de verstrengde lage-emissiezone (LEZ) bekendgemaakt. Er waren zo’n 14.000 overtreders, dat zijn er zeven keer meer dan in januari vorig jaar.

Dat het aantal overtredingen hoger ligt dan het vorige jaar, is volgens schepen van milieu Tom Meeuws niet alarmerend: “Als je de regels strenger maakt, weet je dat een aantal mensen zich nog moeten aanpassen. Het goede nieuws is dat er minder overtredingen zijn dan bij de invoering van de lage-emissiezone, drie jaar geleden.”

Meeuws is dan ook zeker dat Antwerpenaren zich zullen aanpassen: “Antwerpenaren zijn op de hoogte dat er een verstrenging is en aanvaarden dat ook. Ze beseffen dat het goed is voor de luchtkwaliteit in onze stad en zijn dus bereid om inspanningen te leveren.”

Oppositiepartij PVDA vindt dat de lage-emissiezone te veel gebruikt wordt als melkkoe voor de stadsfinanciën. Vlaams Belang, dat ook in de oppositie zit, pleit voor de volledige afschaffing van de LEZ.