Eerste stukje Antwerpse ruimtetechnologie goed aangekomen in ruimtestation ISS

De modem is vrijdagavond met een raket in Virginia in de Verenigde Staten gelanceerd en vandaag is die dus ook goed aangekomen in het internationale ruimtestation ISS.

Het toestel zorgt voor een snelle dataverbinding tussen het ISS en de aarde. Daardoor kunnen bijvoorbeeld resultaten van wetenschappelijke onderzoeken die in het ruimtestation gebeuren veel sneller naar de aarde gestuurd worden.

In de kantoren van Antwerp Space in Hoboken was het vandaag dan ook een spannende dag. Het moment dat de raket - met daarin onder andere de modem - contact maakte met het ISS werd feestelijk gevierd door de werknemers van het bedrijf. Zij keken samen naar een live-uitzending van het gebeuren.

Managing director Koen Puimège van Antwerp Space is erg trots op de Antwerpse mijlpaal. "Dit is een fantastisch moment voor de medewerkers en de regio. We hebben hier een 4-tal jaar aan gewerkt en dan is het mooi om te zien dat alles goed lukt."