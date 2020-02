België veroordeeld omdat het Tunesiër onterecht het land uitzette: "Dit kan gevolgen hebben voor Fouad Belkacem"

De man zegt dat hij in 2008 in ons land aankwam. Hij was toen 19. Een jaar later werd hij opgepakt voor verschillende misdrijven, en tot 42 maanden cel veroordeeld. Die straf zat hij uit tot in december 2012. Daarna kreeg hij verschillende bevelen om ons land te verlaten, met een bijkomend verbod om België tien jaar binnen te komen. Uiteindelijk keerde hij in 2016 terug naar Tunesië.

Maar intussen had de man een Belgisch kind erkend als het zijne. Dat hij toch het land werd uitgezet, is volgens het Europees Hof dan ook een schending van zijn recht op een familieleven: de Belgische overheid heeft zijn vaderschap nooit willen afwegen tegen het bevel om het grondgebied te verlaten. Daarnaast zat de man vier maanden opgesloten zonder dat een rechtbank zich uitsprak over de vraag of hij legaal of illegaal in België was. Daarom moet de Belgische staat hem 10.000 euro morele schadevergoeding betalen, en nog eens 3.000 euro voor de kosten die hij gemaakt heeft. De uitspraak betekent wel niet dat hij automatisch naar ons land mag terugkeren.