Politie waarschuwt jongeren voor gevaren internet met escape room in Roeselare

De verplaatsbare escape room bestaat uit zes kamers. In elke kamer gaat het over (on)veilig internetten. De thema's zijn: sexting, (cyber)pesten, veilig gebruik van wachtwoorden, phishing en sociale media. Door samen te werken moeten de leerlingen binnen de 30 minuten uit de escape room ontsnappen.

"De escape room is het ludieke deel van ons project", zegt Larissa Neyrinck van de politiezone RIHO. "Voor en na de escape room confronteren we de leerlingen met stellingen en opdrachten in het kader van cybercriminaliteit."

Het waren leerlingen van de middelbare school VMS uit Roeselare die als eersten de escape room uitprobeerden. Ze zijn enthousiast: "We hebben al veel gehoord over naaktfoto's via het internet verspreiden. Nu weten we wanneer sexting strafbaar is."