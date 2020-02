Filosoof Johan Braeckman pleit voor meer luiheid: "Af en toe niets doen is gezond en dat doen we te weinig"

Braeckman raadt mensen aan om tijd te nemen, om bijvoorbeeld deeltijds te gaan werken. Om meer tijd te investeren in je kinderen, in vrienden of hobby's. "Ik zeg niet dat je niks moet doen, al kan dat soms gezond zijn en doen we het te weinig. Maar mensen moeten beseffen dat ze het roer altijd kunnen omgooien en bijvoorbeeld een andere job kunnen gaan zoeken."



"Niemand heeft op het einde van zijn of haar leven spijt van te weinig te hebben gewerkt of dat hij of zij te weinig in zijn of haar carrière heeft geïnvesteerd. Mensen hebben spijt dat ze hun kinderen te weinig hebben zien opgroeien of dat ze hun vrienden hebben verwaarloosd. Je kunt blijven zagen over het feit dat je je kinderen te weinig ziet of je kunt je prioriteiten aanpassen."