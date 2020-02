Geelse saffraanmoppen erkend als streekproduct: "Via oud-collega's heb ik het koekjesrecept teruggevonden"

Geelse saffraanmoppen zijn een soort ronde zandkoekjes op basis van saffraan. Het is een heel oud recept: "Ik hoorde van oudere mensen dat er vroeger Geelse koekjes waren in Geel. In de geschiedenisboeken van Geel vond ik niets terug", zegt bakker Peter Steurs. "Ik heb toen oud-collega's ingeschakeld. Blijkt dat die vroeger nog moppen (koekjes) gemaakt hadden. Willy Goossens was één van die collega's. Hij vertelde dat het recept in een rood-oranje boekje staat. We zouden dat 14 dagen later samen gaan zoeken, maar een week nadien overleed hij."