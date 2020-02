Derde grote staking in Griekenland in enkele maanden: pensioenplan nieuwe regering kop van Jut

De regering van premier Kyriakos Mitsotakis is nog maar een dik halfjaar aan de macht en moet al tegen de derde grote staking opkijken. Deze keer leggen de vakbonden in de openbare sector het werk neer tegen het nieuwe pensioenplan van de regering, dat gisteren in het parlement is voorgelegd.

Volgens dat nieuwe pensioenplan zullen alle Grieken tot hun 67e moeten werken om een volledig pensioen te kunnen krijgen. De regering wil ook de regeling omtrent de zware beroepen afschaffen, waardoor zij niet langer sneller een volledig pensioen zullen kunnen krijgen. Alles samen wil de regering met het nieuwe plan 155 miljoen euro besparen.

De vakbonden kunnen zich niet vinden in die plannen en komen daarom opnieuw op straat. De staking zal zich in zowat het hele land laten voelen. "In Athene ligt het openbaar vervoer stil en blijven de scholen en universiteiten dicht. De ziekenhuizen werken met noodpersoneel", zegt correspondent Bruno Tersago in "De ochtend" op Radio 1. Ook het gemeentepersoneel staakt, net als het personeel in de ministeries. Alle ferry's blijven ook aan de ketting. In de luchtvaart wordt er niet gestaakt.