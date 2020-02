Chinese studie: meer dan 80 procent van de coronagevallen "mild", vooral oudere en zieke mensen lopen risico

Op het Britse cruiseschip Diamond Princess, dat al enkele weken in de haven van de Japanse stad Yokohamo in quarantaine ligt, zijn in 24 uur tijd 88 besmettingen bij gekomen. In totaal zijn nu 542 mensen ziek. Oorspronkelijk had het schip 3.700 passagiers aan boord. Patiënten worden van het schip gehaald en in Japanse ziekenhuizen verzorgd. De anderen moeten op het schip blijven.

De Japanse overheid krijgt steeds meer kritiek omdat ze het schip en zijn passagiers wekenlang in quarantaine houden. In plaats van een veilige plaats is het een broeihaard van besmetting voor mensen aan boord die nog gezond zijn, luidt het. De Amerikaanse overheid heeft al 400 landgenoten geëvacueerd om ze in de VS in afzondering te laten verblijven. Ook andere landen, waarbij Canada, Australië en Hongkong, bereiden een evacuatie voor.

Sinds 13 februari hanteert de Chinese overheid een nieuwe definitie van wat een besmetting met het nieuwe coronavirus is. Tot die tijd was een bloedtest noodzakelijk om de diagnose officieel te kunnen stellen. Sindsdien wordt de diagnose ook gesteld op basis van enkel symptomen.

Het nieuwe coronavirus brak eind vorig jaar uit in de miljoenenstad Wuhan, de hoofdstad van de provincie Hubei. De provincie is al weken virtueel van de buitenwereld afgesloten, transport tussen grote steden is niet mogelijk. Ook in de rest van China gelden strikte maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.