Grote gewestweg tussen Dendermonde en Waasmunster wordt vernieuwd: "N446 wordt veiliger voor fietsers en er komt nieuwe riolering"

"We hebben al heel veel wegenwerken gedaan, maar met 7,5 km is dit toch wel één van de langere", weet Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer, "zeker voor een fietspadenproject." Omdat het over zo'n lang stuk weg gaat, gaat het ook over meerdere snelheidszones. Die krijgen elk een ander soort fietspad: "In zone 70 komt een vrijliggend fietspad, in zone 50 wordt het een verhoogd fietspad."