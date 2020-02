Hasselts HasHotel slachtoffer van waterlek binnenstad: "Dit is nog erger dan een café zonder bier" 

Dat het lek op een doordeweekse dag ontstaan is, vinden ze in het hotel een geluk bij een ongeluk. "Als dit in het weekend zou gebeuren, zouden we veel meer problemen gehad hebben", vertelt Saskia. "Ik vind dit persoonlijk erger dan een café zonder bier. Een groot deel van onze service hangt af van water. Een douche of een tas koffie bij het ontbijt. Dat hoort bij de hotelervaring."