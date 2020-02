Belgisch leger zoekt militairen: "Met  helikoptervlucht naar school hopen we jongeren aan te trekken"  

De vlucht vond plaats in het kader van een uiteenzetting van de luchtmacht in de school. “We hebben gemerkt dat de jeugd steeds minder weet over defensie. Daarom gaan we met een tiental mensen de hele dag met hen in gesprek. We zijn hier om te informeren, maar ook om enkelen van hen warm te maken voor een toekomst bij defensie”, zegt Majoor Gregory Bogaerts. Cas sluit die optie niet uit: “Ik heb er wel al over nagedacht om bij het leger te gaan, maar ik wil zeker eerst al mijn studies afmaken.”