Fraude via sms en internet verdriedubbeld in politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst

Criminelen proberen persoonlijke informatie te krijgen van hun slachtoffer zoals de code van de bankrekening of de gegevens van je kredietkaart. Via een link in een valse sms of mail lijkt het alsof een vertrouwd bedrijf of een persoon die gegevens nodig heeft. "De mensen rapporteren dat ze zijn opgelicht via sms of internet. Dat zijn manieren om aan de gegevens van de bankrekening van de mensen te geraken. Daarna wordt de rekening geplunderd", gaat Dirk Claes verder.