Proffen vragen om Joodse karikaturen niet of genuanceerd te tonen: "In tijd Hitler werden die ook gebruikt"

Hoe onze redactie omgaat met de beelden van de praalwagens in Aalst is uiteindelijk een beslissing van de hoofdredactie, maar volgens Tim Pauwels is het redactiestatuut duidelijk: "Schokkende taferelen worden niet weggelaten. Ze mogen getoond worden, maar beperkt, niet meer dan nodig is om te informeren."



"We berichten nu eenmaal over de wereld zoals hij is. Als er geweld wordt gepleegd, of er is sprake van racisme of antisemitisme, dan toon je dat. Het is alleszins positief dat we hier bewust mee omgaan."

Luister hieronder naar het gesprek met Tim Pauwels in "De wereld vandaag":