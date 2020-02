In de Andes in Chili heeft de Amerikaanse kajakker Dane Jackson met succes een waterval van 41 meter hoog getrotseerd. De man is meervoudig wereldkampioen freestyle kajakken. Hij overwon al zes watervallen van 30 meter hoog. Maar deze Salto del Maule was toch andere koek. "Dit is veruit het zotste wat ik ooit gedaan heb", reageerde Jackson na zijn duik.