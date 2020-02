Kalmthout legt werken asielcentrum stil door asbest

"Afgelopen weekend kregen we bezorgde berichten van buurtbewoners over de werken aan het asielcentrum", zegt de burgemeester van Kalmthout Lukas Jacobs in "Start je dag". "Wij hebben als gemeentebestuur een gespecialiseerde firma ter plaatse gestuurd. Die heeft vastgesteld dat er asbest aanwezig is in het gebouw. Helaas heeft de aannemer dit foutief verwijderd. Het is duidelijk dat de openbare gezondheid in het gedrang komt. Ik heb de politie het bevel gegeven de werken stil te leggen en de site te verzegelen."