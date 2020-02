Koffie uit Diest wordt na 100 jaar officieel streekproduct

Dit jaar zijn er zes streekproducten bijgekomen in Vlaanderen. De Oostendse zeebeschuit, Glazuurspeculaas, Borstbollen, Geelse saffraanmoppen, Limburgse appelwijn en de koffie uit Diest.

Een erkenning die niet vanzelfsprekend is, vertelt zoon Marc Stroobants: "Je product moet al 25 jaar bekend zijn in de streek, maar dat is bij ons geen probleem. Mijn overgrootvader begon in 1903 met een winkeltje in koloniale producten. Later werden we een koffiebranderij. Mensen houden van onze typische zachte smaak. Sommige klanten kunnen koffie moeilijk verteren, dat is bij ons geen probleem. We laten de bonen niet té lang branden. Tot ze goudbruin zijn en "kraken". Dat is het geheim van de lichte smaak."