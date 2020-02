Koning Filip zet consultatieronde voort: formatiemist nog niet opgetrokken

SP.A-voorzitter Conner Rousseau is het daarmee alvast niet eens. "We gaan alleszins niet terug in een communautaire carrousel stappen waarvan we het einde niet kennen", liet hij vanmorgen optekenen. "Ik denk dat er absoluut een aantal constructiefouten in België zitten, maar niet alleen tussen Vlaanderen en Wallonië. Ook tegenover de werkende mens, tegenover het klimaat, het veiligheidsbeleid en de gezondheidszorg."

Voor MR-voorzitter Georges Louis Bouchez hoeven er geen taboes te zijn. "Maar we moeten de zaken niet nog moeilijker maken dan ze al zijn", aldus Bouchez, die zich vorige maand nog als unitarist outte. "Alle partijen zijn het eens dat er een modernisering moet zijn van de staat, maar dat zal wellicht voor 2024 zijn", aldus de MR-voorzitter. Na zijn onderhoud met de koning schoot ook hij het "front-idee" van Bart De Wever af.

Lees verder onder de tweet.