"Pauze" voor Gentse lage-emissiezone komt er niet: ze wordt in de komende 4 jaar uitgebreid

SP.A stemt daar dus mee in. "De strijd voor schone lucht is een strijd tegen ongelijkheid", aldus SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke. CD&V omschrijft de lage-emissiezone als een overgangsmaatregel. "Onze doelstelling is het spoedig vergroenen van ons wagenpark", stelt Stijn De Roo. "Maar tot we dat doel bereikt hebben, hebben we nood aan doortastende maatregelen."

(Lees verder onder de foto)