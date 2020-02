Gent, Antwerpen en Brussel zetten in op lage-emissiezone, Rotterdam schaft die net af: wie heeft "gelijk"?

“Een lage-emissiezone afschaffen is een totaal fout signaal”, zegt mobiliteitsdeskundige Kris Peeters. “Daarmee rol je de rode loper weer uit voor wagens die vandaag niet meer thuishoren in het hele debat rond klimaat en volksgezondheid.”

“De algemene situatie in Nederland is ook heel anders dan in Vlaanderen”, volgens Antwerps SP.A-schepen van Milieu Tom Meeuws.

“Zo blijkt het aandeel diesels in het Nederlandse wagenpark slechts 15 procent, in Vlaanderen is dat 53 procent. Het effect van een LEZ is bij ons dus veel groter”, aldus Meeuws.