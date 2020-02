Antwerpse tatoeëerder over trend gezichtstattoos: "Tatoeages worden almaar minder taboe"

Ook in België wint de gezichtstattoo aan populariteit. Steve Geerts, beter bekend onder zijn alias "Royal Bastard," werkt als tatoeëerder in Antwerpen. "Ik merk dat tatoeages steeds meer sociaal aanvaard worden. Ook al heb je een tatoeage op je voorarm of hand, toch vind je tegenwoordig relatief makkelijk een job. En dat vind ik uiteraard heel positief", zegt Geerts. "Al zie ik gezichtstatoeges in onze contreien toch nog vooral bij mensen die zelf in de branche zitten."