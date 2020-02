Moordenaarskoppel Van Acker-Lacote opnieuw in ons land na uitlevering door Ivoorkust

In 1996 werd een Britse zakenman in De Haan om het leven gebracht met enkele kogels in de nek. Al snel komen Hilde Van Acker en haar vriend en notoir oplichter Jean-Claude Lacote in het vizier van de speurders. Het duo had de man vermoord omdat hij erachter was gekomen dat hij werd opgelicht door Lacote.

Eind 1996 kwamen de twee toch op vrije voeten nog voor het moordonderzoek was afgerond en sloegen op de vlucht. Het leidde hen naar Zuid-Afrika waar ze een nieuw leven op poten probeerden te zetten. 15 jaar later werd het koppel dan in ons land bij verstek veroordeeld tot levenslang voor de moord. Sindsdien stonden ze op de Belgische "Most Wanted"-lijst van het FAST-team van de federale politie. In oktober verscheen Van Acker ook nog eens op een "Most-Wanted"-lijst van Europol die in het teken stond van vrouwelijke criminelen.