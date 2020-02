Democratisch boegbeeld Nancy Pelosi op bezoek bij de NAVO in Brussel: "We kunnen de presidentsverkiezingen winnen"

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de VS, was op bezoek bij de NAVO in Brussel met een delegatie van parlementsleden van de Democraten én de Republikeinen, om duidelijk te maken hoe belangrijk de NAVO blijft voor de VS. "De afspraak" kon Pelosi strikken voor een interview en stuurde Bert De Vroey met vragen over de voorverkiezingen en over de eenheid in haar partij.