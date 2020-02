Natuurfotograaf uit Pelt spot gesterde distelboorvlieg in eigen tuin: "Uniek in België"

Een natuurfotograaf uit Overpelt, Frido Van Hertum, heeft in zijn eigen tuin een bijzondere vlieg gefotografeerd: een gesterde distelboorvlieg. Die was nog nooit eerder gespot in ons land. Wat de waarneming nog specialer maakt, is dat Van Hertum de foto negen jaar geleden al nam. Pas onlangs voerde hij die op de website waarnemingen.be in.