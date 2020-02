Nieuw tracé sneltram in Hasselt moet evenveel reizigers opleveren

Gisteren zijn de stad Maastricht, de Vlaamse overheid en De Lijn samengekomen om te praten over de sneltram tussen Hasselt en Maastricht. Er is afgesproken om de uitkomst af te wachten van een studie over het nieuwe traject van de tram over de Hasseltse kleine ring. Eerst was het de bedoeling dat de tram tot aan het station zou rijden, maar door enkele klachten van buurtbewoners is dat plan gewijzigd.

Minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) merkt veel ongerustheid over het hele dossier: "Ik krijg er inderdaad veel vragen over. Maar we hebben een constructief gesprek gehad. We gaan samenwerken en komen eind april terug samen." Dan zal er bekeken worden hoe het boulevardtracé dat de stad Hasselt wil, er concreet kan uitzien. "En dan gaan we kijken hoe het verder gaat met de aanbestedingsprocedure."

Er is ook afgesproken dat Maastricht geen extra kosten zal moeten maken en het aantal reizigers niet mag zakken omdat de tram niet aan het station van Hasselt zou stoppen, een vrees waar de stad Maastricht mee zit.