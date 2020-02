Nieuwe groene technologie op basis van bacteriën produceert elektriciteit uit niets dan lucht

De ontdekking van het feit dat de nanodraden elektriciteit kunnen produceren, is overigens bij toeval gebeurd. Doctoraatsstudent Xiaomeng Liu was in het labo van Yao bezig met het ontwikkelen van sensoren toen hij iets onverwachts opmerkte.

"Ik zag dat als de nanodraden op een bepaalde manier in contact werden gebracht met elektroden, de toestellen een stroom produceerden. Ik ontdekte dat blootstelling aan luchtvochtigheid essentieel was en dat de eiwit-nanodraden water absorbeerden en zo stroom produceerden in het toestel", zei Liu.

De onderzoekers zeggen dat de ontdekking de weerspiegeling is van een ongewone interdisciplinaire samenwerking. Lovley ontdekte meer dan 30 jaar geleden Geobacter metallireducens in de modder van de Potomac-rivier, en zijn labo ontdekte later het vermogen van de bacterie om eiwit-nanodraden te produceren die elektriciteit geleiden.

Yao van zijn kant had voor hij naar UMass Amherst kwam, jaren aan de Harvard University gewerkt, waar hij elektronische toestellen ontwierp met nanodraden uit silicium. De twee mannen bundelden vervolgens hun krachten om na te gaan of er nuttige elektronische toestellen gemaakt konden worden met de eiwit-nanodraden van Geobacter.

Dat bleek het geval te zijn, en naast de Air-gen heeft het labo van Yao al verschillende andere toepassingen ontwikkeld met de eiwit-nanodraden. "Dit is nog maar het begin van een nieuw tijdperk van op eiwitten gebaseerde elektronische toestellen", zo zei Yao.

De studie over de ontdekking van het team van UMass Amherst is gisteren gepubliceerd in Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Massachusetts Amherst.