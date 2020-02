Nieuwe therapie voor epilepsie: laser brandt "fout" hersenweefsel weg terwijl patiënt onder de scanner ligt

Het verbranden van hersenweefsel houdt risico’s in. Door de ingreep te doen in de MRI-scanner, die temperatuursveranderingen kan meten, kan de chirurg op elk moment zien wat de temperatuur is in het weefsel dat hij wil wegbranden en in het hersenweefsel dat er rond ligt. Bepaalde zenuwbanen rond het ‘slechte’ hersenweefsel kunnen cruciaal zijn voor het zicht, het lezen, de motoriek of de spraak. Het is daarom erg belangrijk om op een gecontroleerde manier het foute hersenweefsel weg te branden.

In het buisje dat in de hersenen gaat, zit bovendien een holte waardoor water stroomt om de laser af te koelen en de temperatuur heel nauwkeurig te regelen. De laserbehandeling duurt, in vergelijking met een klassieke operatie om hersenweefsel te verwijderen, minder lang en de ingreep zelf is veel minder belastend voor de patiënt. Zijn herstel verloopt daarom ook sneller dan bij een traditionele hersenoperatie. (lees verder onder de foto)